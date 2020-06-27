O doktor koronayı yendi!

Kartepe Köseköy Aile Sağlığı Merkezi geçtiğimiz hafta doktor Teoman Çağlayan ile birlikte merkezde çalışan bir hemşire ve temizlik personelinin testinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmete kapatılmıştı. Çevresi tarafından oldukça sevilen Doktor Teoman Çağlayan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıklayarak helallik istemişti.
KENDİSİ DUYURDU
Tekrar bir paylaşımda bulunan Çağlayan test sonucunun negatif çıktığını duyurarak, "Değerli hastalarım, merak ettiğinizi biliyorum... çok şükür bugün test sonucu da negatif gelince çıktım. 10 yıl önce tüm organlarımı bağışlamıştım, şimdi de antikor, serum, kan v.s neyim varsa emrinizdedir... sizden tek ricam, bu hastalığı mutlaka ciddiye alın... aşı bulunana kadar çıkmayın kalabalığa.... bu kadar net söylüyorum... arayıp zahmet etmeyin lütfen... dua edin yeter..." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.