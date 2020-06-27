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27 Haz 2020 - 16:16- Gündem G: 27 Haz 2020 - 16:18

O doktor koronayı yendi!

Köseköy Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan ve koronavirüse yakalandığını açıklayan doktor Teoman Çağlayan, son yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
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Kartepe Köseköy Aile Sağlığı Merkezi geçtiğimiz hafta doktor Teoman Çağlayan ile birlikte merkezde çalışan bir hemşire ve temizlik personelinin testinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmete kapatılmıştı. Çevresi tarafından oldukça sevilen Doktor Teoman Çağlayan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıklayarak helallik istemişti.

KENDİSİ DUYURDU

Tekrar bir paylaşımda bulunan Çağlayan test sonucunun negatif çıktığını duyurarak, "Değerli hastalarım, merak ettiğinizi biliyorum... çok şükür bugün test sonucu da negatif gelince çıktım. 10 yıl önce tüm organlarımı bağışlamıştım, şimdi de antikor, serum, kan v.s neyim varsa emrinizdedir... sizden tek ricam, bu hastalığı mutlaka ciddiye alın... aşı bulunana kadar çıkmayın kalabalığa.... bu kadar net söylüyorum... arayıp zahmet etmeyin lütfen... dua edin yeter..." ifadelerini kullandı.

27 Haz 2020 - 16:16 - Gündem

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