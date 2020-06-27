Cumhuriyet Mahallesi haşerelere ve koronavirüse karşı güvende

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren haşereler karşı ve etkisini devam ettiren koronavirüsle mücadele kapsamında Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi’ni ilaçlı ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti. Otobüs duraklarını da tek tek yıkayan ekipler, vatandaşların günlük hayatlarına sağlıklı ve güvenilir bir şekilde devam edebilmeleri adına titizlikle çalıştı.

UZAYAN OTLAR BİÇİLDİ

Süpürge aracıyla ana cadde ve ara sokakları süpüren ekipler, sokak aralarında yol boyu uzayan otları da temizleyerek sokakların daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı. Mahalle sakinleri çalışmalarından ötürü ekiplere teşekkür ederken, ekipler yaz mevsimi boyunca hem haşerelere hem de koronavirüse karşı kent genelindeki yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.