Önce darp sonra gasp! 4 gözaltı...

Alınan bilgiye göre Gebze ilçesinde 25 Haziran akşamı Ş.İ.K. ve Y.K. isimli kişilerin ikametlerinin önünde darp edilerek cüzdan ve içindeki 800 TL paranın gasp edilmesi olayı ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayı F.A., E.G., S.V. ve M.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, 26 Haziran günü Gebze’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden F.A.’nin hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 ayrı suç kaydı, E.G.’nin hırsızlık suçlarından 17 ayrı suç kaydı, S.V.’nin ruhsatsız silah bulundurmak, yaralama ve sahtecilik suçlarından 8 ayrı suç kaydı ve M.G.’nin ise yaralama, gasp-yağma, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten öldürme suçlarından 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şahısların olay esnasında kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.