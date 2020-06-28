Korona testi pozitif çıktı! Hastaneden kaçtı...

Erzincan’da yaşayan E.Ç., rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitti. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde test yapılan 21 yaşındaki E.Ç.’ye koronavirüs teşhisi kondu. Tedaviyi kabul etmeyen E.Ç., hastaneden kaçtı. Polis, hem kendi hem de çevresindekilerin canını hiçe sayan genci her yerde arıyor.