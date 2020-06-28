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28 Haz 2020 - 09:27- Gündem G: 28 Haz 2020 - 13:52

Koronavirüs gıdalardan bulaşır mı?

Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıralıgil koronavirüsün özellikle dondurulmuş gıdalardan bulaşabileceğine dikkat çekerek, gıda üretiminde çalışanların el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
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Korona virüs salgınının başlaması ile birlikte en çok merak edilen sorulardan biri yediğimiz gıdalardan virüsün bulaşıp bulaşmadığı oldu. Özellikle geçtiğimiz günlerde dondurulmuş gıdaların riskli olduğu açıklandıktan sonra gıdalardan taşınan risk merak konusu.

Sözcü gazetesinden Nazan Doğaner Halıcı’nın haberine göre, Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıralıgil, tüm gıdalarda risk olduğunu vurgulayarak, gıda paketlemede çalışan kişilerin el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Çıralıgil'in açıklamaları şöyle:

GIDA HİJYENİ ÖNEMLİ

Korona virüsü enfeksiyonunun damlacık yoluyla bulaştığını bilmekle beraber, fekall-oral yolla bulaş olduğuna dair kesin bir bilgimiz bulunmamakta. Ancak dondurulmuş ya da dondurulmamış olsun tüm paketli ürünlerin üretim aşamasından itibaren hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Özellikle üretimde çalışan kişilerin el hijyenine dikkat etmesi son derece önemli.

Çünkü virüs damlacık yoluyla bulaşsa da ellerden temas eden virüs bir paketin üzerinde ya da yiyecek hazırlanması sırasında gıda ürünlerine geçebilir. Bu ürünlere dokunduktan sonra da ağıza, buruna temas sonucunda da hastalık geçebilir. Yani gıdalarla direkt değil ama hasta kişilerin temas ettiği gıda ürünlerinin özellikle pişirilmeden tüketilmesi sonucu bulaşma söz konusu olabilir. Bu nedenle gıda üretiminde çalışan kişilerin el hijyenine dikkat ettiğinden emin olunmalı.

AMBALAJA DİKKAT

Gıda ürünleri alırken ambalajlarının yırtılmamış olmasına dikkat edilmeli. Gıda güvenliği yönetim tekniklerine uygun üretildiğinden emin olunan gıdalar alınmalı. Özellikle de merdiven altı olarak tabir edilen denetimden uzak işletmelerin ürünleri kesinlikle satın alınmamalı. Uygun muhafaza ve ısı koşullarında saklandıklarına emin olunmalı.

BUZLU İÇECEK VE DONDURMA UYARISI

Korona virüsünün sindirim yoluyla bulaşma ihtimalinin olmadığı düşünüldüğünde, özellikle yaz aylarında çokça tüketilen dondurma ya da buzlu içecekler için de hazırlanma aşamasındaki hijyen kurallarına uyulmuş olması önemlidir. Bu nedenle mutlaka güvenilir ve üretimden paketlemeye kadar bu kurallara uyulduğundan emin olunan ürünler tüketilmelidir.

DONDURULMUŞ GIDALAR NASIL TÜKETİLMELİ

Pişirilerek, işlem gören ve tüketilmesi gereken et, süt, yumurta gibi gıdaları özellikle bu dönemde çiğ tüketmemek son derece önemli. Bununla birlikte gıdaların pişirilme sıcaklığının 60-65 derecenin üzerinde olmasına da dikkat edilmeli. Paketlenmiş ve dondurulmuş ürünler mutlaka pişirilerek tüketilmeli.

Dondurulmuş gıdaların mutfak tezgahının üzerinde uzun sürelerde çözülmesi beklenmemeli, bu ürünler bir gün öncesinden buzdolabının üst rafına çıkartılmalı. Ayrıca bir kez çözülmüş ürün kesinlikle bir daha dondurulmamalı. Aynı şekilde evde hazırlanan ürünler kullanılacak miktarlarda derin dondurucuda saklanmalı ve çözüldüğünde hepsi tüketilmeli.

28 Haz 2020 - 09:27 - Gündem

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