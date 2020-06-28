Acurman: Başiskele hizmet bekliyor

Geçtiğimiz gün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilimiz ile ilgili 12 müjde verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele ile ilgili herhangi bir açıklama olmamasına tepki gösterdi.
“İLÇE VERGİSİNİ ÖDÜYOR”
Acurman yaptığı paylaşımda, “Sayın bakan 12 şehircilik “müjde”sinden birini de Başiskele ilçesine bahşetseydiniz. İzmit ilçemizde Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ile rekabet edebilmek adına ardarda yatırım getireceğinizi söylerken yüz bini aşkın vatandaşın yaşadığı Başiskele’ye tek bir şehircilik projesi vadedemiyor olmanız sizi bilmem ama bizim içimize sinmiyor. Sizin 12 müjdeniz 110bin komşumuz için 12 hüsrandır. Unutmayın ki bu ilçe de devletine vergisini ödüyor ve karşılığında hizmet bekliyor. İlçede büyüyen çocuklar şehir diye yeşilin yerine plansız konan betonerme apartman ve milyonluk siteleri biliyor. Bu ilçeyi çantada keklik gören, komşularımızın haklı taleplerine değer vermeksizin nasıl olsa oy verirler diyenler, 2024 de sizin hüsranınız olacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ersoy Kandemir - Bu Başiskele belediyesi dünya kadar para harcadı alt yapı için,yok şöyle süper böyle muhteşem yedi yıldızlı diye kendilerini övüyorlardı,her yağmurda cort!Bu mu öve öve bitiremedikleri yedi yaldız,içine tüküreyim böyle yıldızın
Alp - Başiskele kadar hizmet gören yermi var.
Deri̇nceli̇ - başiskeleye şimdiye kadar aldıklarına saysın diğer ilçeler köye dönerken başiskele ye lüx binalar oteller okullar yollar parklar her yeni yatırımın adresi başiskele gösterilirken diğer ilçelerin hakkını sormayan chp kalkmış şov yapıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.