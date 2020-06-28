Acurman: Başiskele hizmet bekliyor

Geçtiğimiz gün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilimiz ile ilgili 12 müjde verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele ile ilgili herhangi bir açıklama olmamasına tepki gösterdi.

“İLÇE VERGİSİNİ ÖDÜYOR”

Acurman yaptığı paylaşımda, “Sayın bakan 12 şehircilik “müjde”sinden birini de Başiskele ilçesine bahşetseydiniz. İzmit ilçemizde Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ile rekabet edebilmek adına ardarda yatırım getireceğinizi söylerken yüz bini aşkın vatandaşın yaşadığı Başiskele’ye tek bir şehircilik projesi vadedemiyor olmanız sizi bilmem ama bizim içimize sinmiyor. Sizin 12 müjdeniz 110bin komşumuz için 12 hüsrandır. Unutmayın ki bu ilçe de devletine vergisini ödüyor ve karşılığında hizmet bekliyor. İlçede büyüyen çocuklar şehir diye yeşilin yerine plansız konan betonerme apartman ve milyonluk siteleri biliyor. Bu ilçeyi çantada keklik gören, komşularımızın haklı taleplerine değer vermeksizin nasıl olsa oy verirler diyenler, 2024 de sizin hüsranınız olacak” dedi.