Tarhan: Millet iradesine saygısızlık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Kuruluna İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çağrılmamasına tepki gösteren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kocaeli ilini ziyaret etti. 26 Haziran tarihinde Uluslararası Kongre Merkezinde İl Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık etti Sayın Bakan. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, 6 tane AKP milletvekili, AKP İl başkanı, 11 tane ilçe belediye başkanı, Valilik ve Büyükşehir bürokratları ve İzmit Kaymakamı bahsi geçen toplantıya katılıyor. Bu tabloda acı olan husus Kocaeli’nin mevcut 12 tane ilçe belediye başkanından 11 tanesi toplantıya davet edilirken, sadece İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in dışarıda bırakılması. Bu durum millet iradesine saygısızlıktır. İzmitli vatandaşların oylarıyla Belediye Başkanlığına seçilen ve hali hazırda bu görevi başarıyla yürüten Hürriyet’e yapılan bu muamele sayın başkanın şahsında İzmit hakkı ve Cumhuriyet Halk Partisine yönelik ayrımcı bir eylemdir. Millet iradesine saygısızlık eden Bakan Kurum’un davranışı doğru değildir.

"YATIRIM YAPILMASINA KARŞI DEĞİLİZ"

Merkezi idarenin Kocaeli’ne yatırım yapmasına ve ilgili yatırımları koordine etmek için şehir yöneticilerin bakan başkanlığında toplantıya çağrılmasında itiraz edilecek bir nokta olmadığını ifade eden Tarhan sözlerine şu şekilde devam etti: “Kocaeli’ye daha fazla yatırım yapılması bizleri ancak memnun eder. Ne yatırımlara ne de koordinasyon toplantılarına karşıyız. Ancak toplantının düzenlenme biçimi Türkiye Cumhuriyetini tek adam rejiminin emrine veren çarpık mantığa hizmet etmekte. Fatma Hürriyet Kaplan’ın o toplantıya davet edilmemesinin tek bir nedeni var. İzmit Belediyesi CHP’li bir başkan tarafından yönetiliyor. Bakan devletin bakanı gibi değil de sarayın adamı gibi davranıyor. AKP İl Başkanının bile katıldığı bir toplantıya seçilmiş bir belediye başkanının davet edilmemesini başka nasıl izah edebiliriz? Şu unutulmamalıdır ki, egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Hiçbir kurum, hangi sıfatı taşırsa taşısın millet iradesini yok sayamaz, seçimle iş başına gelen kişiler arasında ayrımcılık yapamaz.”