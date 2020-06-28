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28 Haz 2020 - 10:05- Gündem G: 28 Haz 2020 - 10:08

Yasak başladı! O saatlere dikkat...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu AYT ve son oturumu YDT dolayısıyla 18.30’a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması 09.30 itibarıyla başladı.
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Türkiye'de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı.

YKS’nin ilk oturumunun ardından yasak dün 15.00’de sona ererken bugün ise 18.30’a kadar sürecek.

SINAV MARATONU

İçişleri Bakanlığı’nın “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelgesinde kısıtlama için şu ifadeler kullanılmıştı:

* 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YKS’de ilk oturum dün gerçekleştirilirken, bugün yapılacak AYT ve YDT ile sınav maratonu tamamlanacak.

28 Haz 2020 - 10:05 - Gündem

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