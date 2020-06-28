Yasak başladı! O saatlere dikkat...

Türkiye'de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı.
YKS’nin ilk oturumunun ardından yasak dün 15.00’de sona ererken bugün ise 18.30’a kadar sürecek.
SINAV MARATONU
İçişleri Bakanlığı’nın “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelgesinde kısıtlama için şu ifadeler kullanılmıştı:
* 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
YKS’de ilk oturum dün gerçekleştirilirken, bugün yapılacak AYT ve YDT ile sınav maratonu tamamlanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.