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28 Haz 2020 - 10:11- Siyaset G: 28 Haz 2020 - 10:14

CHP Başiskele maske dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi Başiskele İlçe Teşkilatı bugün Seymen Sahili’nde Başiskeleli vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.
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CHP Başiskele Kadın Kolu ve Gençlik Kolu yönetimi bugün Başiskele’nin en kalabalık olan yeri Seymen Sahili’nde maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı. Başiskele Gençlik Kolu ve Kadın Kolu’nun kurmuş olduğu stantta gençler ve çocuklar için dağıtımı yapılan Nutuk ve meyve suları da yerini aldı. Gerçekleşen etkinliğe aynı zamanda Gölcük Gençlik Kolu yönetiminden de destek eksik olmadı. Maskeler sahili dolduran kalabalığa tek tek dağıtılırken Gölcük Gençlik Kolu üyeleri de dağıtımda Başiskele teşkilatına destekte bulunarak yardımcı oldu. Etkinliğin en ilgi çekeni ise şişelerde dağıtılan dezenfektanlar oldu. Salgın sebebi ile fiyatlarında artış yaşanan dezenfektanların ücretsiz olarak dağıtılması vatandaşın da ilgisini çekti.

28 Haz 2020 - 10:11 - Siyaset

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