CHP Başiskele maske dağıttı

CHP Başiskele Kadın Kolu ve Gençlik Kolu yönetimi bugün Başiskele’nin en kalabalık olan yeri Seymen Sahili’nde maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı. Başiskele Gençlik Kolu ve Kadın Kolu’nun kurmuş olduğu stantta gençler ve çocuklar için dağıtımı yapılan Nutuk ve meyve suları da yerini aldı. Gerçekleşen etkinliğe aynı zamanda Gölcük Gençlik Kolu yönetiminden de destek eksik olmadı. Maskeler sahili dolduran kalabalığa tek tek dağıtılırken Gölcük Gençlik Kolu üyeleri de dağıtımda Başiskele teşkilatına destekte bulunarak yardımcı oldu. Etkinliğin en ilgi çekeni ise şişelerde dağıtılan dezenfektanlar oldu. Salgın sebebi ile fiyatlarında artış yaşanan dezenfektanların ücretsiz olarak dağıtılması vatandaşın da ilgisini çekti.