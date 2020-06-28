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28 Haz 2020 - 10:18- Gündem G: 28 Haz 2020 - 10:19

Tarihi ve kültürel değerler yeni nesillere bu kitapla buluşacak

2019 yılında gerçekleştirilen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşan kitap basımı gerçekleştirildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan örnek hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu” Kitap Lansmanı ve Kara Fatma Tiyatro Gösterimi 2 Temmuz Perşembe günü saat 19.30’da Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

205 AKADEMİSYENDEN 156 BİLDİRİ

2019 yılında gerçekleştirilen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda ülkemizin çeşitli üniversitelerinden, kamu kurum kuruluşlarından, uluslararası akademik çevrelerden 205 akademisyenin katılımlarıyla 156 bildiri sunulmuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birbirinden değerli bu bildirilerden oluşan kitabın basımını gerçekleştirdi.

KARA FATMA TİYATRO OYUNU İZLENECEK

Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşan kitap protokol üyeleri, akademisyenler ve basın mensuplarının katılacağı lansman programıyla tanıtılacak. 2 Temmuz Perşembe günü saat 19.30’da Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Kara Fatma Tiyatro Oyunu’nun izlenmesinin ardından davetlilere Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu kitabı hediye edilecek.

2019 YILINDA ALTINCISI GERÇEKLEŞTİ

2019 yılında altıncısı gerçekleştirilen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-VI’ya yurtdışı ve yurtiçinden birçok bilim insanı tarafından yoğun ilgi gösterildi. 59’u profesör, 33’ü doçent toplamda 205 akademisyen tarih, coğrafya, halk bilimi, müzik, sanat tarihi, arkeoloji gibi alanlarda 156 tebliğ sundu. Milli Mücadele’de Kocaeli’nin oynadığı rol ve milli kahramanlarımız ana teması doğrultusunda Kocaeli tarihi ve kültürüne ışık tutacak her türlü bilgi gün yüzüne çıkarıldı.

SEMPOZYUMDA 36 OTURUM YAPILDI

Sempozyumu’n açılış oturumuna Prof. Dr. İlber Ortaylı katılarak sempozyum açılışını gerçekleştirdi. Sempozyumda 3’ü özel oturum olmak üzere toplamda 36 oturum yapıldı. Milli kadın kahramanlarımızdan Kara Fatma’nın tiyatro oyunu serüveni ise yine özel bir oturum oluşturularak dinleyicilerle buluşturuldu.  

TARİH KÜLLİYATI OLARAK YERİNİ ALDI

Kocaeli’nin tarihi ve kültürel değerlerini yeni nesillerle buluşturarak, milli ve manevi değerlere dayalı bir tarih şuuru oluşturma hedefiyle elde edilen tebliğler basımı gerçekleştirilerek diğer sempozyum kitapları gibi tarih külliyatı olarak yerini aldı.

28 Haz 2020 - 10:18 - Gündem

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