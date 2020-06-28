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28 Haz 2020 - 10:18- Gündem G: 28 Haz 2020 - 10:20

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

İnşaat çalışmalarından sonra çevre düzenlemesi de biten Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, ince detay işlerin ardından vatandaşların hizmetine açılacak
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Yeni yüzücülerin yetişmesi, sporun yaşam biçimi haline getirmek için Kartepe ilçesine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarını tamamladı. Çevre düzenlemesini de bitiren Büyükşehir, ince detay işleri tamamladıktan sonra geleceğin sporcularını burada yetiştirecek. Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu toplam 3 bin 370 metrekare alana inşa edildi.

İNCE DETAY İŞLER KALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yüzme sporunda başarılı sporcuların yetişmesi için olimpik yüzme havuzları inşa eden Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe ilçesine kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzunda neredeyse işler bitmek üzere. İnşaat çalışmaları tamamlanan binanın yarı olimpik yüzme havuzu ile diğer bölümleri de ince detay işler hariç bitmiş durumda. Çevre düzenleme işleri de biten yüzme havuzu, kısa süre içinde hizmete açılacak.

94 KİŞİLİK TRÜBÜN

Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve wc’ler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşuyor.

28 Haz 2020 - 10:18 - Gündem

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