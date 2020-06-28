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28 Haz 2020 - 11:32- Ekonomi G: 28 Haz 2020 - 11:34

400’ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile 400'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

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Tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 400’ün üzerinde ürün için 30 Eylül’e kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda yüzde 20’ye kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.

28 Haz 2020 - 11:32 - Ekonomi

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