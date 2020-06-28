Dar gelirliye bedava elektrik

Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler, diğer sosyal yardımlar için yapılan muhtaçlık hesabında ve gelir tespitinde dikkate alınmıyor. ‘Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulaması 1 Mart 2019’da başlamıştı. Milli gazetenin haberine göre, destek, bu yıl da devam ediyor. Uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor. Düzenlemeden, 10 milyon muhtaç aile yararlanıyor.

ŞARTLARI NELER?

Hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört kişilik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa, bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

ÖDEMELER NEREDEN ALINIYOR?

Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanıyor. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranıyor.

ÖDEME MİKTARI

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre değişiyor.

Buna göre;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53.27 TL).

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71.02 TL).

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88.78 TL).

5 ve daha fazla kişilik haneye aylık 150 kilovatsaat (106.53 TL)