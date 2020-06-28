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28 Haz 2020 - 11:41- Asayiş G: 28 Haz 2020 - 11:47

Virajı alamayan araç devrildi!

İzmit Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye sapağında medyana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre D-605 karayolu üzerinden İzmit yönünde seyir halinde olan 41 ET 805  plakalı panelvan araç, Çubuklu Osmaniye sapağında virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan sürücü ile birlikte 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verilirken kazaya karışan araç çekici ile otoparka götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

28 Haz 2020 - 11:41 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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