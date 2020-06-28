Alınan bilgiye göre D-605 karayolu üzerinden İzmit yönünde seyir halinde olan 41 ET 805 plakalı panelvan araç, Çubuklu Osmaniye sapağında virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan sürücü ile birlikte 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verilirken kazaya karışan araç çekici ile otoparka götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.