Alınan bilgiye göre D-605 karayolu üzerinden İzmit yönünde seyir halinde olan 41 ET 805 plakalı panelvan araç, Çubuklu Osmaniye sapağında virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan sürücü ile birlikte 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verilirken kazaya karışan araç çekici ile otoparka götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
28 Haz 2020 - 11:41- Asayiş Güncelleme: 28 Haz 2020 - 11:47
Virajı alamayan araç devrildi!
İzmit Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye sapağında medyana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
28 Haz 2020 - 11:41 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.