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28 Haz 2020 - 11:51- Gündem G: 28 Haz 2020 - 11:56

İzmitli esnaf, sınava giren adaylara destek oldu

Kocaeli’de bir esnaf okul önünde kurduğu stantta, YKS'ye girecek adaylara ve birlikte okul önüne geldikleri velilerine destek olmak amacıyla ücretsiz su, maske ve heyecanlarını dindirmek için sakız ikramı yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Adaylar, sınava girecekleri salonlara alınmadan önce okulun girişlerinde velileriyle birlikte sınav heyecanını yenmeye çalıştı. İzmit'te de Engin Durmaz adlı esnaf, adayların sınav heyecanını yatıştırmalarına yardımcı olmak ve velilere bekleme sürelerinde destek olmak amacıyla okul önünde stant kurarak ücretsiz maske, su ve sakız dağıttı. Sınav heyecanı ile yanına su alamayan adaylar, Durmaz’ın ikramlarından alarak sınav salonlarına girdiler. Sınava giren adaylara ikramlarından veren Durmaz, okul kapısından giren her öğrenciye dua ederek başarılar diledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Sınav stresi yaşayan adaylara destek olmak amacıyla ikram standı kurduğunu ifade eden Engin Durmaz, “Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerin ihtiyaçları olur, aslında kalem, silgi ve kalemtraş getirmiştim ama onu dağıtmışlar. Ben de su, sakız bir de maske bunları götüreyim dedim. Hem moral olsun bir aktivitemiz olsun dedim. Gençlerimizin okumasını, başarılı olmasını diliyoruz. İkramları alınca öğrenciler seviniyor, veliler daha çok seviniyor. Fazla bir şey değil ama moral olsun diye, heyecanları gitsin diye böyle bir şey yaptım. Başarılar diliyoruz onlara. Vatana millete iyi bir birey olurlar inşallah” dedi.

28 Haz 2020 - 11:51 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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