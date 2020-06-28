Meteorolojiden 5 il için uyarı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, kuzey doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak. Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da ise yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.