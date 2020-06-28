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28 Haz 2020 - 12:29- Gündem G: 28 Haz 2020 - 12:32

Meteorolojiden 5 il için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 5 il için sağanak ve göl gürültülü sağanak uyarısı geldi. İşte o iller...
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, kuzey doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak. Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da ise yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

28 Haz 2020 - 12:29 - Gündem

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