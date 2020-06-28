Kocaeli Barosu’na ek bina

Yıllardır İzmit’te bulunan Kocaeli Plaza’da faaliyet gösteren Kocaeli Barosu, avukat sayısının her geçen gün artması nedeniyle mevcut yerinde sıkıntı yaşıyordu. Baro yönetimi konuyla ilgili yaklaşık 6 ay önce çalışma yaparak Körfez Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı Yüce Rıfat Sokak’ta bulunan 2 katlı, 9 odaları binayı kiraladı.

GENÇ AVUKATLARA OFİS DESTEĞİ

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Bina bize dar gelince böyle bir adım attık. Büro açamayan çok meslektaşımız var. Orayı yaklaşık 6 ay önce kiraladık. Pandemi denk gelince tamamlayamadık. Orası bizim ek binamız. Oraya CMK ve Adli Yardım Merkezi’mizi taşıyacağız. Ayrıca ofis açamayan genç avukatlar orayı küçük bir katılım payı karşılığında belli günlerde ve belli saatlerde ofis olarak kullanabilecekler. Pandemide tamamlayamadık; önümüzdeki ay inşallah açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

“OFİS İŞLERİNİ YAPABİLECEK”

Candemir sözlerinin devamında, “Her türlü eşya içerisinde var; güvenlik sistemimiz de var. Avukat kendi bilgisayarını getirdiğinde direkt ofis işlerini yapabilecek. Makbuz kesme işlemleri de orada yürüyecek. Haftada 3 gün günde 2 saat müvekkil görüşmelerini, yazışmalarını yapabilecekler. Daha önce Bursa ve Antalya’da da buna benzer ek binalar faaliyete geçti” ifadelerinde bulundu.