Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Haz 2020 - 12:34- Gündem G: 28 Haz 2020 - 12:38

Kocaeli Barosu’na ek bina

Kocaeli Barosu Yönetimi, mevcut binaya ek olarak iki katlı bina kiraladı. 9 odası bulunan ek binada ağırlıklı olarak genç avukatlar faaliyet gösterecek.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yıllardır İzmit’te bulunan Kocaeli Plaza’da faaliyet gösteren Kocaeli Barosu, avukat sayısının her geçen gün artması nedeniyle mevcut yerinde sıkıntı yaşıyordu. Baro yönetimi konuyla ilgili yaklaşık 6 ay önce çalışma yaparak Körfez Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı Yüce Rıfat Sokak’ta bulunan 2 katlı, 9 odaları binayı kiraladı.

GENÇ AVUKATLARA OFİS DESTEĞİ

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Bina bize dar gelince böyle bir adım attık. Büro açamayan çok meslektaşımız var. Orayı yaklaşık 6 ay önce kiraladık. Pandemi denk gelince tamamlayamadık. Orası bizim ek binamız. Oraya CMK ve Adli Yardım Merkezi’mizi taşıyacağız. Ayrıca ofis açamayan genç avukatlar orayı küçük bir katılım payı karşılığında belli günlerde ve belli saatlerde ofis olarak kullanabilecekler. Pandemide tamamlayamadık; önümüzdeki ay inşallah açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

“OFİS İŞLERİNİ YAPABİLECEK”

Candemir sözlerinin devamında, “Her türlü eşya içerisinde var; güvenlik sistemimiz de var. Avukat kendi bilgisayarını getirdiğinde direkt ofis işlerini yapabilecek. Makbuz kesme işlemleri de orada yürüyecek. Haftada 3 gün günde 2 saat müvekkil görüşmelerini, yazışmalarını yapabilecekler. Daha önce Bursa ve Antalya’da da buna benzer ek binalar faaliyete geçti” ifadelerinde bulundu.

28 Haz 2020 - 12:34 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

YKS için engellilere özel ulaşım hizmeti mask
YKS için engellilere özel ulaşım hizmeti
Tarihi ve kültürel değerler yeni nesillere bu kitapla buluşacak mask
Tarihi ve kültürel değerler yeni nesillere bu kitapla buluşacak
Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi mask
Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi
65 yaş üstü vatandaşlara açık havada egzersiz mask
65 yaş üstü vatandaşlara açık havada egzersiz
Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok mask
Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok
Şampiyonluğumuzu yine Fethiye’de kutlayacağız !.. mask
Şampiyonluğumuzu yine Fethiye’de kutlayacağız !..
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin kaderi değişiyor! mask
Kocaeli’nin kaderi değişiyor!
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak'' mask
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir! mask
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir!
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi mask
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi
Evinin banyosunda ölü bulundu! mask
Evinin banyosunda ölü bulundu!

GALERİ

Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL