Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Haz 2020 - 12:38- Gündem G: 28 Haz 2020 - 12:44

İzmit’in kurtuluşun 99.yılı kutlandı

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümünde kent protokolü İzmit şehitlerini mezarı başında andı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü nedeniyle İzmit Kaymakamlığı ve İzmit Belediyesi tören düzenledi. Törenler çelenk sunma ve şehitlik ziyareti şeklinde yapıldı. İlk tören saat 10:00’da Kültür Tepesi’nde çelenk sunumuyla başladı. Çelenk törenine TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Deniz Piyade Albay Bedri Yalçın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, İzmit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney katıldı.

BU VATAN SİZE ÇOK MİNNETTAR

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Deniz Piyade Albay Bedri Yalçın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bağçeşme şehitliğine ziyaret gerçekleştirildi. Şehitlikteki programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olmak üzere Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İzmit İlçe Kaymakamı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak katıldı. Şehitlikteki programda önce şehitler için Kuran tilaveti verildi. Daha sonra protokol üyeleri şehit kabristanına kırmızı karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla ilgilenen Vali Seddar Yavuz, “Bu vatan size çok minnettar. Ben Kocaeli Valisi olarak her zaman emrinizdeyim” dedi.

28 Haz 2020 - 12:38 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

YKS için engellilere özel ulaşım hizmeti mask
YKS için engellilere özel ulaşım hizmeti
Tarihi ve kültürel değerler yeni nesillere bu kitapla buluşacak mask
Tarihi ve kültürel değerler yeni nesillere bu kitapla buluşacak
Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi mask
Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi
65 yaş üstü vatandaşlara açık havada egzersiz mask
65 yaş üstü vatandaşlara açık havada egzersiz
Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok mask
Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok
Şampiyonluğumuzu yine Fethiye’de kutlayacağız !.. mask
Şampiyonluğumuzu yine Fethiye’de kutlayacağız !..
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin kaderi değişiyor! mask
Kocaeli’nin kaderi değişiyor!
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak'' mask
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir! mask
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir!
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi mask
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi
Evinin banyosunda ölü bulundu! mask
Evinin banyosunda ölü bulundu!

GALERİ

Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL