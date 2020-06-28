İzmit’in kurtuluşun 99.yılı kutlandı

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü nedeniyle İzmit Kaymakamlığı ve İzmit Belediyesi tören düzenledi. Törenler çelenk sunma ve şehitlik ziyareti şeklinde yapıldı. İlk tören saat 10:00’da Kültür Tepesi’nde çelenk sunumuyla başladı. Çelenk törenine TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Deniz Piyade Albay Bedri Yalçın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, İzmit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney katıldı.

BU VATAN SİZE ÇOK MİNNETTAR

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Deniz Piyade Albay Bedri Yalçın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bağçeşme şehitliğine ziyaret gerçekleştirildi. Şehitlikteki programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olmak üzere Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İzmit İlçe Kaymakamı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak katıldı. Şehitlikteki programda önce şehitler için Kuran tilaveti verildi. Daha sonra protokol üyeleri şehit kabristanına kırmızı karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla ilgilenen Vali Seddar Yavuz, “Bu vatan size çok minnettar. Ben Kocaeli Valisi olarak her zaman emrinizdeyim” dedi.