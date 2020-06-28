Darıca “Devam” kararına sevindi

3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Darıca Gençlerbirliği, TFF’nin2 ve 3. ligler için aldığı “Devam” kararını memnuniyetle karşıladı. Çalışmalarına ara vermeden devam eden, rakiplerinin toplanmalarını bir bir ertelediği ya da topbaşı bile yapmadığı süreçte tesislerine kapanarak antrenmanlarını çifter çifter yapan Darıca Gençlerbirliği, neredeyse maç temposunu buldu.

İNANIYORLAR

Sarı Yeşilli takım, kaldığı yerden başlayacak olan lig öncesi hazırlık maçı yapmak istiyor. Bu anlamda temaslara da başlayacak olan ekipte haftada en az 1 kez çift kale maç yapılacak. Ekibimizin hedefi önce Play-Off, ardından da 2. Lig. Başkan Arif Gülen, teknik kadro ve futbolcu grubu bu hedefe ulaşacaklarına inanıyor. 10. sıradaki Darıca Gençlerbirliği ile 5. Sıradaki Muğlaspor arasında 6 puanlık fark bulunuyor.