Darıca “Devam” kararına sevindi

3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Darıca Gençlerbirliği, TFF’nin2 ve 3. ligler için aldığı “Devam” kararını memnuniyetle karşıladı. Çalışmalarına ara vermeden devam eden, rakiplerinin toplanmalarını bir bir ertelediği ya da topbaşı bile yapmadığı süreçte tesislerine kapanarak antrenmanlarını çifter çifter yapan Darıca Gençlerbirliği, neredeyse maç temposunu buldu.
İNANIYORLAR
Sarı Yeşilli takım, kaldığı yerden başlayacak olan lig öncesi hazırlık maçı yapmak istiyor. Bu anlamda temaslara da başlayacak olan ekipte haftada en az 1 kez çift kale maç yapılacak. Ekibimizin hedefi önce Play-Off, ardından da 2. Lig. Başkan Arif Gülen, teknik kadro ve futbolcu grubu bu hedefe ulaşacaklarına inanıyor. 10. sıradaki Darıca Gençlerbirliği ile 5. Sıradaki Muğlaspor arasında 6 puanlık fark bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.