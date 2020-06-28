En net ses Sinan Engin’den geldi

Beyaz Futbol programı spor yorumcusu Sinan Engin, 2 ve 3. ligler için alınan devam kararının büyük bir hata olduğunu ifade etti. Engin “Şu an çoğu 2 ve 3. lig takımı korona testi yaptıramıyor. Belki de maçlarda koronalı futbolcular oynayacak. Hadi Beşiktaş falan biliniyor. Ya bilinmeyenler. Bu ligleri neden oynatıyorlar. Tescil neden edemediler. TFF’ye söylüyorum. Bu konuya eğilin ve bu soruna bir çözüm bulun” şeklinde konuştu.