Mehmet Öztonga: Kendimi her zaman hazır tutuyorum

Kocaelispor’un İzmitli sol beki Mehmet Öztonga, Yeşil Siyahlı formaya imza attığı ilk günden beri kendisini hazır tuttuğunu ifade etti. Öztonga “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinde her ne kadar evimizde sağlıklı bir şekilde çalışamasak da profesyonel bir sporcu kendisini sürekli hazır tutmalı. Ben de böyle yapıyorum. Sezonun kalan bölümünde forma giymek için çalışmalarımı aksatmadan yapacağım” dedi.