Artvinli Üzülmez Trabzon’u üzdü

TFF Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan ve liderliği Başakşehir'e kaptıran Bordo-Mavili takım takım, şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı. Karadeniz temsilcisi, Başkent ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sörloth ve Gerson Rodrigues'in karşılıklı golleriyle iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 58, Ankaragücü ise 25 yaptı. Ankaragücü’nde yeni teknik adam, Arslanbeyli İbrahim Üzülmez böylece ilk maçında zorlu Trabzon deplasmanından puanla dönmesini bildi.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zor bir akşamdan puanla ayrıldıklarını belirterek, "Bulunduğumuz durumu lehimize çevirmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor" dedi. Üzülmez, basın toplantısında "Kazanmaya ihtiyacı olan bir Trabzonspor, bizim için de puan ve puanlara ihtiyacı olan bir geceydi. Trabzonspor deplasmanında ilk göreve geldiğimiz müsabakanın bizim için zorlu geçeceğin biliyorduk. Oyuna da yenik başladık, duran toptan basit gol yedik. Bu golleri yemememiz gerekiyor. Özellikle bu ligde bu kadar basit gol yerseniz sorun yaşarsınız. Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir akşamdı bizim için. Başlangıç kolay olmuyor, zor bir durumdayız. Trabzonspor büyük bir camia, onlara da bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.