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28 Haz 2020 - 13:19- Spor G: 28 Haz 2020 - 13:21

Taşkıran: Korona spora darbe vurdu !..

Gazetemiz yazarı ve Gedikpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi bilim insanı Profesör D.Yavuz Taşkıran, Pandemi arasının spora derin bir darbe vurduğunu söyledi
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Taşkıran “Irkçılık ve eşitsizliğe çelme takılması gereken bir dönemde yaşadıklarımızı açıklayabilecek tanım bulmakta güçlük çekiyorum. Pandemi sebebi ile yazı yazmaktan bıktık. Açıklamaları dinlemekten bunaldık. Bilgilerin doğruluğu hakkında derin endişeler yaşıyoruz. Vaka sayısı artıyor ve ölümler azalıyor. DSÖ verilerine bakarak bunları yazıyorum. Umarım oranın bilgileri doğrudur !..” dedi.

SPORA BÜYÜK DARBE VURULDU

Tayktıra, Padeimi aerasının spora etkisini de dile getirerek “Verilen bu ara, spora çok ciddi biçimde darbe vurmuştur. Bunun etkilerini birkaç yıl daha çekeceğiz. Tokyo’daki Yaz Olimpiyat Oyunları bir yıl ertelendi. Modern antrenman planlamalarına göre, pik performans için hedeflenen yarışma performansı böylelikle ötelenmiş oldu. Bu süre içinde tüm bireysel ve takım sporcuları yeniden bir ekstrem bir planlama yapmak zorundalar” dedi.

YAPRAK BİLE KIPIRDAMADI…

Prof. Taşkıran sözlerini şöyle sürdürdü: 2021’deki Futbol Avrupa Şampiyonası için henüz yaprak kımıldamadı. Ne zaman hazırlık yapacaksınız? Oyuncuları izleyenleriniz var mı? Futbol Federasyonu bu konuda yeni bir eylem planı yaptı mı? Yabancı ülkelerdeki futbolcular mı, yoksa topraklarımızdakilerle mi hazırlanacağız? Uzun bir süre dediğiniz zaman yarın bitiverir!

RUSLAR, DOPİNG VE COVİD TESADÜFÜ !..

Komik gelecektir ama şu Ruslara verilen doping cezası sonrası Covid-19 çıkıverdi gibi geldi! Rusların olmadığı Kıta Şampiyonaları, Olimpiyatları düşünemiyorum. Galiba Dünya Spor Teşkilatları durumu yeniden değerlendirmek zorundadır. Hem IOC hem de uluslararası spor federasyonları çok ciddi biçimde hazırlık yapmalıdırlar. Üyesi oldukları federasyonlar varsa Türk Yönetim Kurulu üyeleri hazırladıkları teklifleri kısa sürede bu kuruluşlara bildirmelidirler.

MİLLİ TAKIMIMIZ YÜKSEK PERFORMANS GÖSTERİR

Bu arada Futbol Milli Takımımızın yüksek bir performans göstereceğine inanıyorum. 2022 için Katar’a nasıl gidilir bilmem ama, uzun vadeli futbolcu geliştirme projeleri yeniden başlamalıdır. Bu konuda Prof. Dr. Güven Erdil’e danışılmalıdır. Bu işin teknik tarafı için Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar’a gidilmelidir. Bireysel ve mücadele sporları için başka bir yazımda durumu değerlendireceğim. Bu sporların yeniden yapılandırılması gerekir. Sporun bir felsefe olduğu ve hedef amaçlı oryante edildiği zaman gelişmelerin olabileceği unutulmamalıdır.

HERKES İÇİN SPOR, ÇOK GERİLERDE KALDI…

Herkes için spor konusu çok gerilerde kaldı. Herkesin egzersiz yapmayı yeniden sevebileceği ortamlar yaratılmalıdır. Ayakta ve hayatta kalmanın çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Israrla sağlıklı kalabilmeyi sürdürelim derken ana hedeflerden çok sapmamak gerekir. Başarılı bir hedef için iyi bir planlamanın gerekli olduğunu unutmayalım. Hedef, insan ve plan… Geleceğin parolası burada gizli…

28 Haz 2020 - 13:19 - Spor

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