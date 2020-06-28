Spor İl Müdürü Çintimar, ‘Arena’yı inceledi

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın ziyareti sırasında hazır bulunan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç’un yanı sıra, Kocaeli İl Spor Hizmetleri Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül ve Başiskele İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Solakoğlu eşlik etti. Jimnastik branşının ilimizde bugünlere gelmesine açık destek veren Çintimar, salonu ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, Havuç’tan detaylı bilgi aldı. Sarıgül ve Solakoğlu da, tesisle ilgili sorular sorarak, değerlendirmelerde bulundu.

PARLAYACAK YILDIZLAR YETİŞSİN !..

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar “Spora ve sporcuya destek olan kurum ve kulüplere her zaman destek sağlanacak. Bu anlamda ortak iş birlikteliği yapılabilecektir. İnşaatın bir an önce tamamlanması ve Türk sporuna yaraşır, kulübün isminde de yer aldığı gibi Olimpiyatlarda parlayacak yıldızların yetiştirmesi temennisinde bulunuyorum” dedi.