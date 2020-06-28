Yıldırım mı ‘devam’ dedi ?..

Eski başbakan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup iki kez yenilen Binali Yıldırım’ın, memleketinin takımı olan 24 Erzincan takımının bir üst lige çıkabilmesi için, TFF’ye baskı yaptırdığı iddiaları ayyuka çıktı. TFF yönetimi ise bu dedikodulara suskun kaldı.