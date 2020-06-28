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28 Haz 2020 - 13:22- Spor G: 28 Haz 2020 - 13:24

Güzelim Eskişehirspor 2. Lig’e düştü!

Bir dönem Süper Lig’de önemli başarılara imza atan Eskişehirspor, yaşadığı mali sıkıntılar ve transfer tahtasının kapalı olmasının yanında aldığı puan cezalarının da etkisi ile TFF 1.Lig'de de tutunamadı.
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Bir dönem Süper Lig’de önemli başarılara imza atan Eskişehirspor, yaşadığı mali sıkıntılar ve transfer tahtasının kapalı olmasının yanında aldığı puan cezalarının da etkisi ile TFF 1.Lig'de de tutunamadı.TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Eskişehirspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kalarak küme düştü. Kırmızı-siyahlılar, ligin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibinden  14 puan geride kalarak matematiksel olarak kümede kalma şansını kaybetti. Yılların Eses’in Kocaelispor’un önümüzdeki sezon için muhtemel rakiplerinden birisi oldu. Genç bir kadro ile mücadele eden Kırmızı Siyahlıların futbolcularına kancalar bir bir takılırken, yönetim bu kadro ile mücadele edilmesi için elinden geleni yapacak.

 

28 Haz 2020 - 13:22 - Spor

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