İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladılar

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı. Bir çok etkinlik kaymakamlık kararı ile iptal edilirken, İzmitliler bu anlamlı günü unutmadı. Spor kulüpleri ve taban birlikleri de sosyal medyalarından kutlama paylaşımları yaptı.