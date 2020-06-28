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28 Haz 2020 - 13:23- Spor G: 28 Haz 2020 - 13:25

Yiğit bir güreşçi geliyor!

2020 yılını başarılarla geçenOkullar Arası Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 13 yaş serbest grubunda Türkiye ikincisi olan Barış Kemal Yiğit’in gözü yükseklerde
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2020 yılını başarılarla geçenOkullar Arası Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 13 yaş serbest grubunda Türkiye ikincisi olan Barış Kemal Yiğit’in gözü yükseklerde. Ustası Şener Sar diğer güreşçilerine olduğu gibi Barış Kemal Yiğit’e de çok güveniyor. Sar “Barış Kemal Yiğit’in gelecekte Milli formayı giyeceğine, Avrupa ve Dünya’da İzmit’i en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancım tamdır” diye konuştu.

28 Haz 2020 - 13:23 - Spor

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