Acı haber: Bir askerimiz şehit

26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Manisa’nın Ahmetli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, bugün ikindi namazının ardından memleketinde toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bir PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.