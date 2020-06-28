Kocaeli’nin Türkiye’nin en küçük yüzölçümüne sahip vilayetlerinden biri olduğunu ama üstlendiği misyonla tarihin akışına daima yön verdiğini belirten Ellibeş, “İstanbul’un Fethi’nde nasıl Gebze hayati bir öneme sahipse, Cumhuriyetimizin kuruluşunda da İzmit aynı şekilde misyon üstlenmiştir. Fatih, çağ kapatıp, yeni bir çağ açtığı büyük fetih öncesi Gebze’de toplanıp, güç depoladığı gibi Cumhuriyetimizin kuruluşu için canını vermeye hazır yiğit Anadolu insanımıza hayati önemdeki silah ve insan gücü İzmit üzerinden geçerek ulaşmıştır. İzmit’in kahraman evlatları, düşmanla göğüs göğüse çarpışarak, genç-yaşlı, kadın-erkek demeden mücadele ederek Anadolu’ya kan taşıyan adeta bir atar damar olmuştur. Bu nedenledir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kuracağını yine İzmit’te dünyaya ilan etmiştir. Doğudan-Batıya, Kuzeyden-Güneye bölünmez bir bütün olarak güzel şehrimiz fedakar ve kahraman evlatlarıyla bundan sonra da tarih boyunca üzerine düşen ne görev varsa yapmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İzmit’imizin kurtuluşunun 99.yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun” dedi.
28 Haz 2020 - 14:02- Siyaset Güncelleme: 28 Haz 2020 - 14:03
Ellibeş, İzmit’in kurtuluşunu kutladı
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümünü kutladı.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI
İKİZLER KURBANLIK
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK
Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR
İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
KİRALIK OFİS
İzmit İnönü Caddesi Vali Konağı karşısı 1.kat, 160 m2, 3+10 532 344 19 97
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.