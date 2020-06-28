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28 Haz 2020 - 14:02- Siyaset G: 28 Haz 2020 - 14:03

Ellibeş, İzmit’in kurtuluşunu kutladı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümünü kutladı.
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Kocaeli’nin Türkiye’nin en küçük yüzölçümüne sahip vilayetlerinden biri olduğunu ama üstlendiği misyonla tarihin akışına daima yön verdiğini belirten Ellibeş, “İstanbul’un Fethi’nde nasıl Gebze hayati bir öneme sahipse, Cumhuriyetimizin kuruluşunda da İzmit aynı şekilde misyon üstlenmiştir. Fatih, çağ kapatıp, yeni bir çağ açtığı büyük fetih öncesi Gebze’de toplanıp, güç depoladığı gibi Cumhuriyetimizin kuruluşu için canını vermeye hazır yiğit Anadolu insanımıza hayati önemdeki silah ve insan gücü İzmit üzerinden geçerek ulaşmıştır. İzmit’in kahraman evlatları, düşmanla göğüs göğüse çarpışarak, genç-yaşlı, kadın-erkek demeden mücadele ederek Anadolu’ya kan taşıyan adeta bir atar damar olmuştur. Bu nedenledir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kuracağını yine İzmit’te dünyaya ilan etmiştir. Doğudan-Batıya, Kuzeyden-Güneye bölünmez bir bütün olarak güzel şehrimiz fedakar ve kahraman evlatlarıyla bundan sonra da tarih boyunca üzerine düşen ne görev varsa yapmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İzmit’imizin kurtuluşunun 99.yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

28 Haz 2020 - 14:02 - Siyaset

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