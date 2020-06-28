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28 Haz 2020 - 14:03- Gündem G: 28 Haz 2020 - 14:06

Güney: Dünyanın en güzel yeri İzmit’tir

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, ilçe yönetimi ve meclis üyeleriyle birlikte İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
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AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, ilçe yönetimi ve meclis üyeleriyle birlikte İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili anma töreninde tam kadro hazır bulundu.

NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümünde Korona Virüs Salgını nedeniyle kutlama programları iptal olmuştu. Ancak İzmit İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir ve protokol üyeleri Atatürk Çelenk sundu, ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak öncülüğünde şehitlik ziyaret edildi, Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İlçe Başkan Yardımcıları Turgay Aydıner, İsmail Özdemir, Abdullah Saburlu, yönetici Muzaffer Kurt, Meclis Üyeleri Güzin Taştekin, Vedat Yoldaş ve Serra Yenice Demirkol bu törenlerde hazır bulundu. Güney, İzmit’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99.yılını kutlarken, “İzmit, dünyanın en güzel köşelerinden biridir. Güzel memleketimizi postallarıyla kirleten, kan ve ızdırap getiren düşman kuvvetlerini İstiklal Savaşımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımız büyük bir zafer kazanarak temizledi. Onlara ne kadar minnet duysak, teşekkür etsek azdır. Onlara layık bir nesil olabilmek için çok çalışmak zorundayız. Bu vesile ile bir kez daha aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümünü kutluyorum” dedi.

28 Haz 2020 - 14:03 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Murat Usta - Bu dediğini bir de Geyve'de söyleye bilir misin bay ali....?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 15:40
02

İzmit Li - Dünyanın en güzel yerlerinden evet ama eskiden. Doğayı kirletmeden bırakabilirsiniz nikomedia kalıntıları, Karadeniz deniz ve Körfezi vede gölü ile eşsiz yaylaları, her türlü bitkinin yetişebildiği verimli toprakları ile şuan sanayiden daha çok kazanan bir şehir olurduk..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 15:24
01

Terzi - Çok yapmacık hareketleri var bu Ali Güney in, ilk seçimde gitmeli..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 14:58
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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