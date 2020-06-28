İzmit Belediyesi tehlike yaratan binayı tahliye etti

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi’nde, içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından balçık ve çöple doldurulan ruhsatlı ve iskanlı iş yerini temizlerken, binanın kırılan giderini kanalizasyona bağlamak için kolonları delerek pimaş boru geçiren müteahhide geçtiğimiz hafta mühür tutanağı ve encümen para cezası çıkarmıştı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark AŞ’nin verdiği izinle çalışma yapan müteahhit firmadan binanın sağlamlığıyla ilgili rapor talep eden İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, raporların sunulmaması üzerine 4 katlı binayı geçtiğimiz Cuma günü tedbir amaçlı mühürledi.

RAPOR GELMEDİĞİ İÇİN MÜHÜRLENDİ

Binanın bodrum katında müteahhit firma tarafından yapılan çalışmalar sonucu hasar oluştuğundan tedirgin olan bina sakinlerinin talebi üzerine, söz konusu bina İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. İnceleme sonrası tehlike oluşturduğu tespit edilen çalışma, 15 Haziran 2020 tarihinde İzmit Belediyesi tarafından tutanak altına alınarak durduruldu. Ardından İzmit Belediyesi Encümen kararıyla ilgili firmaya idari para cezası verildi. Binanın tehlike arz etmediğine dair inşaat firmasından uzman mühendislik raporu talep eden İzmit Belediyesi, ilgili rapor firma tarafından ibraz edilmediği için, binayı tahliye ederek mühürledi.

BÜYÜKŞEHRİN OLUMLU GÖRÜŞÜ İLE BAŞLADI

İzmit Belediyesi müteaahit firmaya bina içindeki çöp ve balçığın yer sahibi tarafından çıkarılması işleminin, bir tadilat işlemi olarak değerlendirilemeyeceğini belirten İzmit Belediyesi yetkilileri herhangi bir konutunu ya da işyerini temizlemek isteyen vatandaşın bu işlem için belediyeden izin almasına ve ruhsat verilmesine gerek olmadığını hatırlattı. Ancak söz konusu yer tramvay trafiği üzerinde olduğu için yapılacak bina içi çamur tabakanın temizlenmesi sırasında tramvay alt yapısına zarar verip vermeyeceği konusunda görüş sorulması üzerine müteahhit firmanın Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark AŞ’nin olumlu görüşüyle binada çalışmalara başladığını açıkladı.

İŞLEMLER İZİNSİZ YAPILDI

İzmit Belediyesi yetkilileri, Karabaş Mahallesi’nde bulunan binada her gün yapılan denetimler sonucunda beton üzerinde izinsiz yapıldığı tespit edilen işlemlerin, mühürlemenin asıl gerekçesi olduğunu belirtti. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri binayla ilgili müteahhit firmanın sunacağı teknik rapor doğrultusunda, binayla ilgili durumunun değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.