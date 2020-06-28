Alternaif Tiyatro’nun ‘Komedya’sı sahneye dönüyor

Alternaif Tiyatro’nun, doğaçlama dünyasına kattığı bir format olan “Komedya”, güncel konuları eğlenceli bir şekilde sahneye taşıyor. “Komedya” pandemi sonrasında, sosyal mesafe kurallarına uyarak, sahnesini seyirciye açıyor. 250 kişilik sahnesinde 40 kişi ağırlayacak olan Alternaif Tiyatro, seyircileri aralıklı oturtarak ve salonunu dezenfekte ederek, 10 Temmuz Cuma günü saat: 20:00’de “Komedya”nın 374. oyunuyla sahnelere geri dönüyor. Pandemi arasında, özel tiyatroların yaşadığı tüm zorluklara rağmen ayakta kalan Alternaif Tiyatro, tiyatroyu özleyen herkesi sahnesine bekliyor.
ALTERNATİF TİYATRO KİMDİR?
2010 yılında, bir grup gönüllü tiyatrocu tarafından kurulan Alternatif Tiyatro, metinli tiyatro alanında kendi yazdığı veya İzmitli yazarların yazdığı oyunları oynar. Klasik oyunlara ise eğitim gruplarında yer verir. Bu şekilde sahneye koyduğu 11 farklı oyunu 100’lerce defa seyirciyle buluşmuştur. Alternaif Tiyatro, doğaçlama alanında ise tamamen özgün bir format olan, “Komedya”yı, 10 yıldan bu yana aralıksız olarak sahneye koymaktadır. Türkiye’de eşine benzerine az rastlanır bu devamlılık sonucunda 373 oyun aralıksız olarak seyirciyle buluşmuştur ve “Komedya” sahnelenmeye devam etmektedir. Alternaif Tiyatro ayrıca ücretsiz olarak verdiği kurslarla üniversite ve lise öğrencilerine tiyatro öğrenme ve sergileme imkanı sunmaktadır.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.