Muhtar ve belediye başkanından ‘kirazlı’ sohbet

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, muhtar ziyaretleri kapsamında önceki gün Körfez Kirazlıyalı Mahallesi Muhtarı Ahmet Mızrak’ı ziyaret etti. Söğüt mahallede yapılan çalışmaları anlatırken Muhtar Mızrak mahallenin eksiklikleri konusunda destek istedi. Sohbet sırasında Mızrak, Söğüt ve başkan yardımcılarına kiraz ikramı ve hediyesinde bulundu. Ziyaretten her iki tarafında memnun olduğu belirtildi.