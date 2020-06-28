Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Günlük hayatta genellikle yaz aylarında daha çok kullandığımız güneş gözlüğü hakkında en çok merak edilenleri bir araya getirdik. Güneş gözlüğü alırken hangi özelliklere dikkat edilmeli? Güneş gözlüğünde sarı, kırmızı yeşil, kahverengi cam kullanımı sağlıklı mı ne zaman kullanılır? Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, dört aşamada doğru güneş gözlüğü seçmenin yolları hakkında bilgi verdi.

Sadece modelini beğendiğiniz için güneş gözlüğü almayın. Uygun bir gözlüğün burnunuza ve kulaklarınıza baskı yapmadan ve sürtünmeye neden olmadan yüzünüze rahatça yerleşmesi gerekir. Güneş ışınlarının tepeden gözlerinize ulaşmayacağı, kirpiklerinizin değmeyeceği şekilde yüzünüze yakın mesafede oturan ve kaşlarınızı kaplayan bir seçim yapmanız; göz sağlığınız açısından iyi bir tercih olacaktır.

UV (ULTRAVİYOLE) KORUMASI:

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken en önemli özellik, camların ultraviyole ışınlarını blokaj derecesidir. Normalde her gözlük camı ultraviyoleyi değişik oranlarda bloke edebilmekle birlikte etkili ultraviyole blokajı için özel kaplamalar kullanılması gerekir. Güneş gözlüğünün UVA ve UVB blokaj derecelerine bakılmalı, yüzde 99’un üzerinde (ideali yüzde 100 blokaj) UV blokajı yapabilen camlar tercih edilmelidir.

Hem UVA, hem de UVB ışınlarını engelleyen ‘UV 400’ etiketine sahip bir güneş gözlüğü; gözlerinizin ve göz kenarlarındaki hassas derinin sağlıklı kalmasına yardımcı olacak ve ek olarak size rahat bir görüş sunacaktır. Güneş gözlüklerinde kullanılan aynalı kaplamalar göze gelen ışık miktarını düşürmekle birlikte ultraviyole blokaj oranını etkilememektedir.

POLARİZE MERCEK KORUMASI:

Polarize mercekler; sudan, camdan, kardan ve kumdan yansıyan güneş ışınlarını filtreleyerek parlaklığın azalmasını sağlarlar. Araç kullananlar ve özellikle kış ve su sporlarıyla ilgilenen kişiler tarafından tercih edilmesi gerekir. Ancak polarize mercekli güneş gözlükleri gündelik kullanımda bazı dezavantajlara sahiptir; cep telefonu ekranlarında, LCD ekranlı kontrol panellerinde görüş kalitesini biraz azaltabilirler.

MERCEK/CAM RENGİ:

Tüm güneş gözlüğü mercekleri derinlik algısı oluşturacak, parlaklığı kesecek ve görüşteki berraklığı geliştirecek şekilde renklendirilir. Güneş gözlüğünde mercek rengi seçimi kişisel zevklere bağlı olsa da, tercih ettiğiniz rengin bazı alanlarda görüşünüzü etkileyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Güneş gözlüğünün mercek rengi; gözlerinize ne ölçüde ışığın ulaşacağını, diğer renkleri ne kadar iyi görebileceğinizi, karşıtlıkları (kontrastları) ne kadar iyi seçebileceğinizi belirler.

HANGİ RENK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ HANGİ NE ZAMAN KULLANILMALI?



Kahverengi, gri, yeşil:

Bu renklerdeki güneş gözlüklerinin orta-üstü parlaklık koşullarındaki parıltıların önüne geçmesi ve göz yorgunluğunu azaltması beklenir.



Sarı, altın, açık kahverengi:

Bu renkteki gözlük camları; parlaklık anlamında daha az koruma sağlasalar da, orta-düşük ışık koşullarında üstün performans gösterirler. Derinlik algısını ileri düzeyde sunan bu gözlüklerin kullanımı özellikle kayak ve snowboard yaparken ya da diğer kış sporlarıyla ilgilenirken oldukça önem arz eder.

Pembe, kırmızı:

Pembe ve kırmızı güneş gözlüğü mercekleri; bulunulan ortamın daha parlak görünmesini sağlar. Düşük ışık görünürlüğü ve kontrastı artırma anlamında iyi bir performans ortaya koyarlar (bulutlu hava koşullarında yapılacak kayak ve snowboard için tercih edilebilir). Ek olarak mavi ve yeşil arka plana karşı bulunan objelerin görünürlüğünü artırırlar ki, bu da onları yeşil alanlarda (örneğin ormanda) kullanım için daha uygun hale getirir.