Ford’dan bir yenilik daha

Ford, Covid-19 pandemisi ile birlikte hijyen ve temizliğin çok daha kritik önem taşıdığı bu günlerde, müşterilerine önemli bir yenilik daha sunuyor. Ford’un yeni kabin hava filtresi MicronAir®, virüs, toz ve polen gibi insan saçının binde birinden küçük sağlığa zararlı parçacıkların araç içerisine girmesini engelliyor, aynı zamanda nezle ve alerji hastalarının ihtiyaç duyduğu temiz hava sirkülasyonunu sağlamaya yardımcı oluyor.

SAĞLIKLI VE RAHAT YOLCULUK

Ford, müşterilerinin araçlarını virüs, toz, polen ve kir parçacıklarını hapsederek koruyan, daha sağlıklı ve rahat yolculuklar yapmalarına imkan sunacak yeni bir gelişmiş hava filtresini ürün gamına ekleyeceğini duyurdu. Ford’un yeni MicronAir filtresiyle sürücüler ve araç içindeki yolcular, limonda bulunan sitrik asitten faydalanan bir sistemle insan saçının binde birinden daha küçük virüs, bakteri, toz ve partiküllerden korunacak. Ford ürün yelpazesine giren bu yeni kabin hava filtresi, Domuz Gribi (H1N1) ve Koronavirüs gibi virüslere karşı da koruma sağlıyor ve virüslerin araç içine girmesini engelliyor.

YENİ KABİN HAVA FİLTRESİ

Freudenberg Filtrasyon uzmanları tarafından geliştirilen Ford MicronAir Protect kabin hava filtresi, önemli sağlık sorunlarına neden olabilecek çeşitli virüs, mikropların yanı sıra alerjik polen ve tozların da araç içerisine girmesini engelliyor. Yeni kabin hava filtresi, karbon ve limonda bulunan sitrik asit içeren bir formülle geliştirilen özel bir aktif tabaka kullanıyor. Sistem, istenmeyen bakteriler, virüs, maya ve mantarlara karşı koruma sağlarken, antiviral özelliğe sahip bulunuyor.

SAĞLIĞIN KORUNMASI

Araç içindeki sürücüler ve yolcular için dışarıdan gelen virüs, bakteri, polen ve tozların ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu vurgulayan Ford Avrupa Müşteri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nigel Brackenbury, MicronAir Protect kabin hava filtresi için, “Ford’un müşterilerine sunduğu yeni filtre sistemi, otomobilde seyahat eden herkesin sağlığının korunması için düşük maliyetli ama oldukça etkili bir önlem olacak” dedi.

MİCRONAİR PROTECT FİLTRE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Ford MicronAir Protect kabin hava filtresi, insan saçının binde biri kalınlığından daha küçük olan 0,05 mikron kalındığındaki partikülleri filtre edebiliyor. Filtre, aracın havalandırma sistemine takıldığında içeri giren virüs, toz, polen gibi zararlı parçacıkların yoğunluğunu seyreltiyor. Virüs içeren su damlacıklarını olabildiğince hızlı yok ederek kontaminasyon (bulaşma) ve enfeksiyon olasılığını en aza indiren sistem, araç içindeki yolcu ve sürücülerin sağlığını koruyor. Yeni filtre, çeşitli partiküller ve asit gazları gibi insan sağlığına zararlı maddelere karşı ek koruma sağlamak üzere tasarlanmış aktif bir karbon elemente sahip bulunuyor. Filtre, virüs, partikül, toz ve polenleri hapsedebilen çok katmanlı mikrofiber bir bariyeri barındırıyor.

ÖZEL AKTİF KATMAN

MicronAir Protect kabin hava filtresi sahip olduğu özel aktif katman sayesinde, temas eden virüslerin etkisizleştirilmesinde yüzde 99,9 oranda etkili oluyor. Bu virüslerin içerisinde Domuz Gribi (H1N1) ve HCov-229E de yer alırken, filtrenin mevcut şartlar sebebiyle henüz denenemese de Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2'ye karşı da aynı oranda (%99.9) etkin olması öngörülüyor. Koronavirüsler, hapşırma, öksürme veya nefes yoluyla üretilen damlacıklarla yayılıyor. Yüzeylerde saatlerce hatta günlerce bulaşıcı olarak kalabiliyor. Rüzgar, sıcaklık değişiklikleri ve nem gibi faktörler bu parçacıkların tekrar havaya karışmasına neden olabilirken, filtre virüslerin araç içerisine girmesini engelliyor.