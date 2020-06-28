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28 Haz 2020 - 15:11- Asayiş G: 28 Haz 2020 - 15:16

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı!

Gebze'de 8 koronavirüs vakası ve 33 temaslı kişinin tespit edildiği sokak, 7 günlük karantinaya alındı. 

Demirören Haber Ajansı
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Gebze'ye bağlı İnönü Mahallesi 1954 Sokak’ta 8 pozitif vaka ve 33 temaslı kişi tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağın 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Polis ekipleri, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılan sokakta Vefa Sosyal Destek Grupları da vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak.

Öte yandan karantinaya alınan sokakta dışarı çıkan çocuğu ise polis evine gönderdi. "Bakkala gidecektim, param vardı, maske alacaktım" diyerek cebinden çıkardığı paraları gösteren çocuk, ailesine teslim edildi.

28 Haz 2020 - 15:11 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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