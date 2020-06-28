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28 Haz 2020 - 15:23- Gündem G: 28 Haz 2020 - 15:31

Akraba kurbanı oldum dedi işin aslı bakın ne çıktı!

İstanbul’da YKS'nin 2. oturumuna girmek için okula son anda koşan ve okul kapısında yere düşen Görkem Varlık’ın youtuber olduğu ve duygu sömürü yaptığı ortaya çıktı. Varlık'ın daha önce çektiği görüntülerde ise ders çalışan öğrencilere, "Allah sizi kahretsin" diyerek beddua ettiği görüldü.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için sınava son dakika gelen Görkem Varlık'ın rol yaptığı ortaya çıktı. Varlık'ın rol icabı kapıda düştüğü görüldü. “Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş” diyerek sınava alınmayan ve dışarıda bulunan gazetecilere açıklama yapan Varlık'ın duygu sömürüsü yaptığı tespit edildi. Açıklamaların ardından Varlık'a sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi. Varlık'ın daha önce de birçok sınavda farklı roller yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan, gencin daha önce çektiği görüntülerde de sınava hazırlanan öğrencileri derslerden soğuttuğu ve “üniversiteye gitmeyin” dediği görüldü.

Varlık'ın sosyal medya hesabına yüklediği bir videosunda, “Bak elinde kağıt kelam hala ders çalışıyorsunuz lan. Bırakın lan o kalemi kağıdı. Üniversitede harcayacağız paraya gidin araba alın, satın. Yıllardır okul okuyorsunuz, Allah sizi kahretsin. Gidin sisteme karşı gelin. Okumayın” diyerek öğrencilere beddua ettiği görüldü.

28 Haz 2020 - 15:23 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

İzmit Li - Asıl cezayı takipçileri vermesi lazım ama reklamın her çeşidinin makbul olduğu için bu kişiye ödül bile olmuştur.. bazı şeyler için kanun ve kural yazılmasına gerek yok! Giderek küçük Amerika olmaya başladık!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 17:05
01

Murat Usta - Allah seni kahretsin emi...!

Youtubermiş ne ber olursan ol önce insan ol bit yavrusu...!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 15:34
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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