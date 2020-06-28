“İzmit halkını yok sayan Fatma Hanım’ın ta kendisidir”

AK Parti İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “İzmit halkının iradesini yok sayan biri varsa o da Fatma Hanımın ta kendisidir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da milletimizin çoğunluğunun oyunu alan AK Parti’yi aklı sıra yok saymıştır” dedi.

BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VAR

AK Parti İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümüyle ilgili İzmit Belediyesi tarafından basına servis edilen haber bülteninde yine büyük bir skandala imza atıldığını açıkladı. Bu bültende geçen yıl olduğu gibi yine AK Parti’ye bilerek yer verilmediğini ifade eden Soydabaş şunları söyledi:

BAKAN KURUM’A YAPILAN HAKSIZLIK

“Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un toplantısına davet edilmedi diye ortalık ayağa kaldırıldı. Yok sayıldıklarını ifade ettiler. Oysa, Bakanımızla baş başa görüşmeyi ayarlayan, Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi gibi büyük bir işin çözüme kavuşması için öncü olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın kendisiydi. Durum böyleyken bile AK Parti’yi ayrımcılıkla suçlayan, İzmit halkını yok saydı diyenler, aslında bir yıldı AK Parti’lileri ve AK Parti’ye oy verenleri cezalandırıyor”.

KENDİSİ BİRİNCİ SIRADA

“İzmit’e ekmek istedikleri nefret tohumlarına İzmit’imizin kurtuluş günü bile engel olamıyor. İzmit Belediyesinden bugün basın servis edilen haber bülteninde tıpkı geçen yıl olduğu gibi AK Parti ve AK Partili Meclis Üyeleri yok sayıldı. Protokol sırlamasında kendisini Vali Seddar Yavuz’un bile önüne koyan Fatma Hanım, törene katılan diğer parti temsilcilerini tek tek yazarken AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile AK Partili Meclis Üyelerini görmezden geldi. Unutmasın ki, aziz hemşehrilerimiz tıpkı kendisine olduğu gibi meclis üyesi olarak bizleri de oylarıyla seçti. Dolayısıyla aslında bizleri değil, İzmit halkını yok saymıştır. Demokrasiye gerçekten inanıyor olsaydı, bunu yapmazdı. İzmit, düşmana karşı mücadele ederken birlik içindeydi. Şimdi İzmit’i yönetenler halkımızı ayırmak istiyor”.