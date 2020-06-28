Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde kızıyla birlikte ikamet eden S.Y. (61), kendini iple asarak intihar etti. S.Y'nin psikolojik nedenlerle intihar ettiği öğrenildi. S.Y’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.