Karamürsel’de emniyet müdürü değişiklikleri dikkat çekti

Karamürsel'de sık sık ilçe emniyet müdürü değişimi dikkat çekti. 2017 yılı Ekim ayında Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü olarak gelen Karamürsel’de yaklaşık 2 yıl görev yapan daha sonra 2020 yılının başında Kocaeli İl Trafik Şube Müdürü olarak Karamürsel’den ayrılan Okan Tekin’in ardından Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Mehmet Gölükçü getirildi. Gölükçü Karamürsel’de yaklaşık 2 ay gibi bir görev yaptıktan sonra Bitlis İl Emniyet Müdür olarak ilçeden ayrıldı.
KOLTUK BOŞ KALDI
Gölükçü’nün ayrılmasının ardından Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider sürdürürken, 1 ayın ardından Kocaeli Çocuk Şube Müdürü Ali Fuat Aktaş Karamürsel İlçe Müdürü olarak atandı. Aktaş’da yaklaşık 1 ay görev yaptıktan sonra 22 Haziran 2020 pazartesi gününden itibaren emekliye ayrıldı. Yaşanan bu sık değişiklik dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.