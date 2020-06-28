Karamürsel’de emniyet müdürü değişiklikleri dikkat çekti

Karamürsel'de sık sık ilçe emniyet müdürü değişimi dikkat çekti. 2017 yılı Ekim ayında Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü olarak gelen Karamürsel’de yaklaşık 2 yıl görev yapan daha sonra 2020 yılının başında Kocaeli İl Trafik Şube Müdürü olarak Karamürsel’den ayrılan Okan Tekin’in ardından Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Mehmet Gölükçü getirildi. Gölükçü Karamürsel’de yaklaşık 2 ay gibi bir görev yaptıktan sonra Bitlis İl Emniyet Müdür olarak ilçeden ayrıldı.

KOLTUK BOŞ KALDI

Gölükçü’nün ayrılmasının ardından Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider sürdürürken, 1 ayın ardından Kocaeli Çocuk Şube Müdürü Ali Fuat Aktaş Karamürsel İlçe Müdürü olarak atandı. Aktaş’da yaklaşık 1 ay görev yaptıktan sonra 22 Haziran 2020 pazartesi gününden itibaren emekliye ayrıldı. Yaşanan bu sık değişiklik dikkat çekti.