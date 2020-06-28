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28 Haz 2020 - 15:54- Ekonomi G: 28 Haz 2020 - 15:55

Kentsel dönüşüme kolaylık geldi

Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işinde görev alacak müteahhitlere getirilen “üst belge grubunda bulunma” şartına ilişkin hüküm, yürürlükten kaldırıldı
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Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen riskli alan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen rezerv yapı alanı ve riskli yapıların bulunduğu uygulama alanlarında görev alacak müteahhitlere ilişkin kriteri içeren hüküm yürürlükten kaldırıldı.

YAPI MÜTEAHHİTLERİ

Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan 13. maddesinin 7. fıkrası hükmü; söz konusu uygulama alanlarında görev alacak müteahhitlerin, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmeliğin 14. maddesinde sayılan yetki belgesi gruplarına göre bir üst belge grubunda olmasını şart koşuyordu. İlgili fıkra ayrıca, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, geçici grup yetki belgesi numarası verilen müteahhitlerin yasa kapsamında kendilerine ait yapıları yapabilmelerine ilişkin hükmü de içeriyordu.

28 Haz 2020 - 15:54 - Ekonomi

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