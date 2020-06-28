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28 Haz 2020 - 15:54- Siyaset G: 28 Haz 2020 - 15:56

Akpınar: Hasarlar, çevreye verilen zararlar yüzünden

BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, geçtiğimiz Pazar günü etkili olan yağışların birçok yerde hasara yol açma sebebinin, sanayi kuruluşları başta olmak üzere çevreye verilen zararların ve yeşil alanların yok edilmesi olduğunu belirtti.
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Geçtiğimiz Pazar günü etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur sonrası ilçemizde birçok yer ağır hasar alırken, Bursa ve İstanbul illerinde can kayıplarına neden oldu. Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, haftalık basın toplantısında ülke ve ilçe gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Akpınar yaptığı açıklamada, Bursa’nın Kestel ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden 5, İstanbul’da yaşamını yitiren 1 kişiye Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

“DOĞA GERİ ALIYOR”

İklime bağlı felaketlerde, imar rantına kurban edilen şehirleşme yanlışları ve altyapı eksiklikleri gibi sebeplerin yanında, sanayi kuruluşları başta olmak üzere çevreye verilen zararların ve yeşil alanların yok edilmesinin de önemli bir payı olduğunu düşündüğünü söyleyen Akpınar, “Doğayı korumak mecburiyetindeyiz. Doğa zaten bir şekilde ve bir zamanda ondan kopardıklarımızı geri alıyor, geri alacak. Doğayla, çevreyle ilgili neden olduğumuz tahribatlarla aslında insana, insanlığa ve gelecek nesillere zarar veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ZARAR GÖRENLER BAŞVURSUN”

Belediye ve kaymakamlığa teşekkür eden Akpınar, “İlçemizde de geçtiğimiz günlerde yaşadığımız felakette çeşitli ev ve işyerlerinde zarara uğrayan vatandaşlarımız oldu. Belediyemizin ve kaymakamlığımızın zarar gören vatandaşlarımıza yardımları için teşekkür ederiz. Özelikle amatör tarımla  uğraşan hemşerilerimiz için fide, tohum desteğini çok önemli ve başarılı bulduğumuzun da altını çizeriz. Bahçeleri ya da tarlaları zarar gören vatandaşlarımızı da ilçe tarım müdürlüğüne başvurmaları durumunda zararlarını olabilecek en maksimum seviyede karşılayabileceklerini bildiririm” dedi. Akpınar son olarak yapılan operasyonda şehit olan askerleri anarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk Milleti’ne başsağlığı diledi.

28 Haz 2020 - 15:54 - Siyaset

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