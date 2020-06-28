Eren Bülbül'ün ismi Çayırova'da yaşayacak!

Üç yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün isminin ölümsüzleştirilmesi ile ilgili teklif Çayırova Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında gündeme geldi. Eren Bülbül'ün, 24 Haziran 2017 tarihinde 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın” paylaşımının üçüncü yıl dönümünde gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı meclis toplantısında Çayırova Belediyesi’nin söz konusu teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Eren Bülbül’ün ismi Çayırova Mahallesi Ali Haydar Efendi Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte yaşayacak.