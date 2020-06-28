Ülkücüler eğitimi konuştu

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Türk Eğitim Sen Körfez Şube Başkanı Abdullah Alyanak ve Ülkücü sanatçı İlyas Öztürk dün bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen toplantıda katılımcılar, başta eğitim ve Koronavirüs olmak üzere birçok konuda sohbet ederek fikir alışverişinde bulundular.