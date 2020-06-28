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28 Haz 2020 - 15:57- Siyaset G: 28 Haz 2020 - 15:58

Ülkücüler eğitimi konuştu

Ülkücüler bir araya gelerek hem eğitim hem de Koronavirüs olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.
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Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Türk Eğitim Sen Körfez Şube Başkanı Abdullah Alyanak ve Ülkücü sanatçı İlyas Öztürk dün bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen toplantıda katılımcılar, başta eğitim ve Koronavirüs olmak üzere birçok konuda sohbet ederek fikir alışverişinde bulundular.

28 Haz 2020 - 15:57 - Siyaset

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