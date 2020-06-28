Başkan Aygün projeleri inceledi

Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk an itibariyle etkin tedbirlerin en sıkı şekilde alındığı Derince’de rutin hizmetler ve projeler de tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüsle yoğun mücadeleye rağmen projelerin kararlılıkla devam ettiği Derince’de Başkan Aygün, ilçe halkına söz verdiği 41 projeyi sırasıyla hizmete sunuyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ile birlikte Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı ile Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projelerinin bulunduğu alanlara giderek, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aygün, ilk olarak Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı’nda incelemelerde bulundu.

SOSYAL TESİSLER VE KAPALI PAZAR

Kapalı pazar etabı aralık ayında hizmete açılan proje, sosyal tesislerin de tamamlanmasıyla birlikte çok amaçlı olarak hizmet vermeye başlayacak. Daha önce hizmete giren giriş katı ile pazartesi günleri semt pazarına ev sahipliği yapan Yenikent’teki kapalı pazarın giriş bölümü diğer günler ise otopark alanı olarak kullanılıyor. İhale sürecinin noktalanmasının ardından çalışmaların mayıs ayı itibariyle başladığı bölgede projenin üst katlarına düğün salonları, nikah ve çok amaçlı salon, bowling salonu, kafeteryalar, Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarına ayrılmış alanlar inşa ediliyor. Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Aygün, ‘Kapalı pazar etabını daha önce hizmete açtığımız Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı projemizde çalışmalarımız sürüyor. Sosyal tesislerin de tamamlanmasıyla birlikte halkımızın kullanımına sunacağımız projemiz inanıyorum ki bölgemizi cazibe merkezi haline getirecek’ dedi.

SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON MERKEZİ

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçedeki ikinci durağı ise Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi proje alanı oldu. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Derince Belediyesi’nin Yenikent Mahallesi’nde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün arkasındaki bölgeye inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, modern ve konforlu bir alana sahip olacak. Merkezde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınakları bulunacak. Acil ve ön tedavilerin yapılacağı merkezde yaşamlarını sürdüren sokak hayvanlarının yemek ihtiyacı ise Derince Belediyesi ve hayvan sever vatandaşlar tarafından karşılanacak. Vatandaşların da sık sık şikayetlerine konu olan sokak hayvanları konusunda çok önemli bir çözüm imkanı sunacak proje ile ilgili bilgi veren Başkan Aygün, ‘Çevremizdeki her can bizim için çok kıymetli. Sokak hayvanlarımıza yönelik olarak yapımına başladığımız merkezimizde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu tesisimizle birlikte yaşanan sıkıntılara kalıcı bir çözüm üretmiş olacağız’ dedi.