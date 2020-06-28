İzmit'in merkezinde intihar girişimi!

Alınan bilgiye göre İzmit Anıtpark ışıklar mevkisinde bulunan trafik levhalarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Levhadaki şahsı gören polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise levhaların altında şişme minder açarak beklemeye başladı.

EŞİ VE ÇOCUĞU İÇİN ÇIKTI

Şahsın isminin Doğancan K. (32) olduğu öğrenilirken, şahsın ikna edilerek aşağıya indirilmesi için çalışma başlatıldı. Doğancan K.’nın dün akşam eşiyle kavga ettiği, eşinin 2 yaşındaki kızını alarak evini terk ettiği, bunun üzerine eşini ve çocuklarını görmek için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Şahıs, ekiplerce ikna edildi. Aşağı inen şahıs gözaltına alındı.