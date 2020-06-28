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28 Haz 2020 - 16:12- Gündem G: 28 Haz 2020 - 17:17

İzmit'in merkezinde intihar girişimi!

İzmit'te bir kişi ailevi sorunları nedeniyle Anıtpark ışıklar mevkisindeki trafik levhalarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Anıtpark ışıklar mevkisinde bulunan trafik levhalarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Levhadaki şahsı gören polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise levhaların altında şişme minder açarak beklemeye başladı.

EŞİ VE ÇOCUĞU İÇİN ÇIKTI

Şahsın isminin Doğancan K. (32) olduğu öğrenilirken, şahsın ikna edilerek aşağıya indirilmesi için çalışma başlatıldı. Doğancan K.’nın dün akşam eşiyle kavga ettiği, eşinin 2 yaşındaki kızını alarak evini terk ettiği, bunun üzerine eşini ve çocuklarını görmek için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Şahıs, ekiplerce ikna edildi. Aşağı inen şahıs gözaltına alındı.

28 Haz 2020 - 16:12 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İzmitli - Burada intihar durumu yok,sonucta orası bogaz köprüsü degil,amacı dikkat çekip duygu sömürüsü,bunları haber yapıp ekmeklerine yağ sürmeyin lütfen,toplum paraziti bunlar,eşine ve çocuguna geçmiş olsun,bu zararlı tipten tedavi görüp iyileşene kadar uzak dursunlar.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 17:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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