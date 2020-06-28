Şiddetli deprem! Tüm bölgede hissedildi

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20:43’te deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünün 5.2, derinliğinin de 61.41 kilometre olduğunu belirtti.
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ REVİZE ETTİ
Kandilli Rasathanesi ise hem depremin büyüklüğünü hem de derinliğini revize etti.
Depremin büyüklüğünü 5.6’dan 5.4’e revize eden Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 67.1 kilometreden 65.5 kilometreye çekti.
TÜM BÖLGEDE HİSSEDİLDİ
Deprem Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi’nde hissedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.