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28 Haz 2020 - 21:35- Gündem G: 28 Haz 2020 - 21:38

Şiddetli deprem! Tüm bölgede hissedildi

AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20:43'te 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6'dan 5.4'e revize etti. Deprem Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi'nde hissedildi.
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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20:43’te deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünün 5.2, derinliğinin de 61.41 kilometre olduğunu belirtti.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ REVİZE ETTİ

Kandilli Rasathanesi ise hem depremin büyüklüğünü hem de derinliğini revize etti.

Depremin büyüklüğünü 5.6’dan 5.4’e revize eden Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 67.1 kilometreden 65.5 kilometreye çekti.

TÜM BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Deprem Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi’nde hissedildi.

28 Haz 2020 - 21:35 - Gündem

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