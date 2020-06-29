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29 Haz 2020 - 08:19- Asayiş G: 29 Haz 2020 - 15:22

Çöp kamyonu ile ağaç arasına sıkıştı!

Gölcük Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Adem Özmen, kamyonunun arkasındayken geri gelen kamyon ile ağaç arasında kalarak yaralandı
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Gölcük Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Adem Özmen, kamyonunun arkasındayken geri gelen kamyon ile ağaç arasında kaldı. Özmen’in kamyon ile ağaç arasında kaldığını gören diğer iş arkadaşlarının uyarıları ile çöp kamyonu durduruldu. Yaralanan Özmen için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İşçi Özmen, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Götürüldüğü hastanede ilk müdahalesi yapılan Özmen ardından  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Adem Özmen’in sevk edildiği hastanede ameliyat edildiği ve halen yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

29 Haz 2020 - 08:19 - Asayiş

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