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29 Haz 2020 - 09:20- Gündem G: 29 Haz 2020 - 15:59

Gözler toplantıda! Yeni tedbirler geliyor

Kabine, 20 gün aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 1 Haziran'daki normalleşme sürecinin ardından gelinen durum, salgının seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski detaylı ele alınacak. 1 Temmuz’da atılacak yeni adımlar ve alınacak tedbirler de toplantıda görüşülecek.
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En son 9 Haziran’da bir araya gelen Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 1 Haziran’da 827’ye kadar düşen günlük vaka sayısının 12 Haziran’dan beri dört haneli sayılara çıkması sonrası gözler Kabine’nin alacağı yeni kararlarda. Toplantıda 1 Haziran’daki normalleşme sürecinin ardından gelinen durum, salgının seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski detaylı şekilde ele alınacak.

DAHA SIKI TEDBİRLER GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamada “Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız” demişti. 1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme sürecinin yeniden değerlendirileceği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.

29 Haz 2020 - 09:20 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hasan - Hafta sonu yasakları devam etmeli en çok dolaşım o günlerde oluyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 11:22
01

sokullumehmet - sahil bölgelerinde virüs yokmuşmu.ticaret için neden oralarda sokakta maskesiz gezmek serbes.antalya izmir marmaris bodrum

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 09:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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